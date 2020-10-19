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"Укрзалізниця" купила дизтопливо на две недели по "Роттердам + 30 долларов за тонну"

19 октября, 14:55

Инна Бабур Инна Бабур

Железная дорога в год потребляет около 300 тыс. т дизельного топлива или около 800-900 тонн в сутки

АО "Укрзалізниця" на тендере 16 октября закупило у компаний "Анвитрейд" (Wexler Group) и "Глуско Украина" 10 тыс. т дизельного топлива, что равно примерно двухнедельной потребности железной дороги, по цене котировок FOB Rotterdam (порт Роттердам, Нидерланды) плюс 30-30,5 долл./т.

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Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги тендера в системе ProZorro.

"Анвитрейд" предложила топливо по расчетной цене 19 151,46 грн/т, "Глуско Украина" — по 19 167 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 851 грн/т (30 долл./т), у Glusco — 864 грн/т (30,5 долл./т).

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Эта маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

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Железная дорога в год потребляет около 300 тыс. т дизельного топлива или около 800-900 тонн в сутки.

Напомним, формульный подход с использованием цен на европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по формуле "Дюссельдорф+".

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промпотребителей выросла.

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