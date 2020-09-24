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"Укрспирт" показал прибыль и нарастил производство

24 сентября, 08:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На госпредприятии уверены, что справляются с конкуренцией

Государственное предприятие (ГП) "Укрспирт", которое готовят к приватизации, за первые восемь месяцев 2020 года получило чистую прибыль в размере 25,6 млн гривен. Это на 5,5 млн гривен больше, чем было в тот же период 2019 года, сообщил в.и.о. директора ГП Сергей Блескун.

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Как написал Блескун на своей странице в Facebook, за восемь месяцев 2020 года "Укрспирт" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

  • уплатил на 113 млн гривен больше налогов в госбюджет;
  • произвел на 792 тысяч дал больше спирта;
  • получил на 5,5 млн гривен больше чистой прибыли.

"Часть этих показателей состоит из результатов периода уже после демонополизации отрасли, то есть со времени, когда госпредприятие начало конкурировать на рынке", – добавил Блескун.

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Он подчеркнул, что до конца года "Укрспирт" планирует передать Министерству экономразвития 30 предложений по приватизации спиртовых объектов.

Напомним, что окончательно монополию на рынке спирта в Украине отменили с 1 июля 2020 года. Формально соответствующий закон заработал с 1 января 2020 года, однако до 1 июля было запрещено вводить в эксплуатацию новые объекты производства спирта.

При этом президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":

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приватизация спирт прибыль отчетность Укрспирт

Источник: Сегодня

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