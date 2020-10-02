UKRSIBBANK приглашает своих клиентов сыграть в теннис на TENNIS OPEN DAYS

Каждое воскресенье в октябре и ноябре клиенты банка могут бесплатно поиграть на лучших кортах страны

Зрелищный, динамичный, элегантный, полный драйва и эмоций, элитарный и интеллектуальный, объединяющий – о большом теннисе можно говорить бесконечно. На его кортах формируются тренды спортивной моды, которая входит в нашу повседневность. А еще он способствует не только хорошей физической форме, но и приятным знакомствам. Окунуться в мир большого тенниса этой осенью предлагает своим клиентам UKRSIBBANK – в октябре и ноябре UKRSIBBANK BNP Paribas Group устраивает в Украине TENNIS OPEN DAYS. Отметим, что Дни тенниса становятся доброй традицией для банка, они проходят уже второй раз. В прошлом году полезно и весело провели свое время на кортах различных городов более 1500 клиентов банка.

Как, где, когда

Каждое воскресенье в течение октября-ноября банк приглашает своих клиентов сыграть в теннис на лучших площадках Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. На корты можно прийти вместе с партнером или воспользоваться возможностью игры с тренером. И все это: и корты, и услуги тренера – абсолютно бесплатны.

Чтобы сыграть матч-другой в компании своих друзей, семьи или партнеров, нужно быть клиентом банка и сделать всего несколько простых шагов:

заполнить регистрационную форму;

сообщить об удобном времени, отметить, нужен ли тренер, и обсудить другие детали с администратором, который свяжется с вами после регистрации;

прийти на корты с партнерами по игре;

предъявить документ, удостоверяющий личность, и банковскую карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

наслаждаться игрой!

Все, что нужно для удачной игры – хорошее настроение, отличная компания, собственные ракетки и мячики, спортивная форма. Учитывая карантин, не забудьте о защитных масках для общественных мест.

Корты будут в распоряжении клиентов банка еженедельно в октябре и ноябре по адресам:

Киев, Международная теннисная академия, Воздухофлотский пр-т, 63;

Одесса, Lawn Tennis Club, Французский бульвар, 85;

Днепр, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А;

Харьков, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академика Курчатова, 1-A;

Львов, СК Евроспорт, ул. Петрушевича, 1.

Почему именно теннис

Теннисная история финансовой группы BNP Paribas, которая является главным акционером UKRSIBBANK, началась почти полвека назад. В 1973 году французская Федерация тенниса обратилась к Banque Nationale de Paris (BNP) с предложением профинансировать установку мест в ложе центрального корта "Ролан Гаррос" самого престижного в грунтовых соревнованиях турнира. С тех пор банк стал официальным спонсором Открытого чемпионата Франции по теннису, а затем присоединился к организации других популярнейших соревнований: Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а также к ряду любительских турниров. Поэтому мировые звезды тенниса буквально выросли на кортах с бело-зелеными звездными баннерами BNP Paribas за спиной.

Под звездами BNP Paribas на кортах "Ролан Гаррос" неонократно разворачивались самые красивые и самые драматические поединки мирового тенниса. Вспомнить хотя бы эмоциональный финал нашего соотечественника Андрея Медведева с американцем Андре Агасси в 1999 году. В Париже рождались и романтические истории любви – именно во время Открытого чемпионата Франции наконец начался роман легендарных Штеффи Граф и Андре Агасси.

И именно сейчас внимание любителей тенниса приковано к этому турниру Большого шлема – Ролан Гаррос проводится с 21 сентября по 11 октября. Обычно Открытый чемпионат Франции проходит в мае-июне, но в этом году пандемия сдвинула его на осень. Так что у клиентов UKRSIBBANK есть возможность также почувствовать себя причастными к грандиозному спортивному событию мирового уровня, сыграв на корте своего города под теми же звездами UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Sport Card – пропуск на корты для новых клиентов

В этом году UKRSIBBANK сделал еще один приятный сюрприз. Если вы пока не являетесь клиентом банка, вы имеете возможность оформить новую бесплатную банковскую карточку Sport Card. Она позволит принять участие в программе банка TENNIS OPEN DAYS. Но это еще не все. Sport Card гарантирует 5% кэшбек за все ваши покупки в спортивных магазинах и спортклубах.

Так что – не медлите!

Детали здесь: https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/tennis_open_days/

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