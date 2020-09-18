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"Укрпочта" из-за коронавируса отправила 20% сотрудников в принудительный отпуск

18 сентября, 12:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава компании рассказал, как организовал работу предприятия в условиях пандемии

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" отправил 20% штатных сотрудников в принудительный отпуск. Такой шаг потребовался для того, чтобы быстро заменять на рабочем месте тех работников, которые заболели COVID-19. Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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"Поскольку никто не знал, как с этим работать – я разработал свою методику. Я принудительно отправляю 20% работников из каждого подразделения в отпуск. И таким образом, когда кто-то заболевает в отделении – мы отправляем людей на тесты и на карантин, если это нужно, дезинфицирцем отделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам", – цитирует Смелянского "Интерфакс-Украина".

По его словам, даже с резервом в 20% штата настроить работу 35 объектов сортировки и 12 тыс. отделений довольно сложно. Потому иногда приходится отправлять дополнительные передвижные отделения, одевать сотрудников в спецкостюмы и т.п.

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Напомним, ранее стало известно, что "Укрпочта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях. Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения – более 1 млрд гривен.

Также сообщалось, что в мае Верховная Рада дала старт превращению "Укрпочты" в банк. Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что в Украине введут юридическое понятие "почтовый счет", его можно будет открыть, собственно, на почте. Если документ будет окончательно принят, "Укрпочта" сможет выпускать и обслуживать платежные карты, а также привлекать депозиты от бизнеса и населения и т.д. Против таких новаций выступает Национальный банк.

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