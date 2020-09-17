Укргазбанк увеличил прибыль вдвое – до 680 млн

По данным Укргазбанка, по итогам января-августа он получил прибыль 680 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года было 313 млн грн, пишет Финбаланс .

Прибыль госбанка за август – 126,2 млн грн.

На 01.09.2020 показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала Укргазбанка составлял 16,79% (требование НБУ – не менее 10%).

Значение норматива коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв; должно быть не менее 100%) – 243,8%, норматива коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте (LCRив; должно быть не менее 100%) – 161,7%.

Напомним, в январе-июле Укргазбанк был лидером по росту депозитного портфеля юрлиц (+29,6 млрд грн, или 39,1% – до 105,2 млрд грн).

По данным банка, на начало сентября в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" он выдал займы на 734 млн грн, из которых инвестиционные кредиты – на сумму 500 млн грн.

С июля Укргазбанк выдал ипотечные кредиты на сумму почти 150 млн грн, в т.ч. на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости – 135 займов на 88,6 млн грн. Как отмечалось, в рамках программы доступных ипотечных кредитов под 8,8% он получил уже почти 3000 заявок.

Банк входит в ТОП-5 банков по объему активов. Как отмечают в банке, его клиентами являются 2,2 млн украинцев (в текущем году – плюс 100 тыс.). "Количество бизнес-клиентов также неуклонно растет: почти 69 тысяч представителей малого и среднего бизнеса и 6,7 тысячи – крупного корпоративного сегмента", – констатирует госбанк.

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