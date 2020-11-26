"Укрэнерго" необходимо привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией

НЭК "Укрэнерго" необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и государственной генерацией, сообщил вр.и.о. министра энергетики Юрий Бойко, пишет "Интерфакс Украина".

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"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом, по его словам, необходимо "сбалансированно погашать задолженности", что означает их погашение как перед ВИЭ, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.

Он отметил, что законопроект №4119, который предусматривает получение "Укрэнерго" госгарантий под кредиты для расчетов с "зелеными", ожидает подписания президентом и позволит привлечь необходимые кредитные средства.

"Мы сейчас находимся в графике, который является реалистичным с точки зрения привлечения кредитов", – сказал Бойко.

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Он также отметил, что и текущие проплаты ВИЭ будут обеспечиваться, подчеркнув, что за август и сентябрь уже обеспечена стопроцентная оплата ВИЭ-генерации.

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