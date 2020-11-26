Українська
$ 28,38
33,78
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Укрэнерго" необходимо привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией

26 ноября, 12:57

Инна Бабур Инна Бабур

Законопроект, который предусматривает получение "Укрэнерго" госгарантий для расчетов, направлен президенту

НЭК "Укрэнерго" необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и государственной генерацией, сообщил вр.и.о. министра энергетики Юрий Бойко, пишет "Интерфакс Украина".

Реклама

"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом, по его словам, необходимо "сбалансированно погашать задолженности", что означает их погашение как перед ВИЭ, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.

Он отметил, что законопроект №4119, который предусматривает получение "Укрэнерго" госгарантий под кредиты для расчетов с "зелеными", ожидает подписания президентом и позволит привлечь необходимые кредитные средства.

В тренде
Доллар едва заметно подорожал, евро взлетает: официальный курс

"Мы сейчас находимся в графике, который является реалистичным с точки зрения привлечения кредитов", – сказал Бойко.

Реклама

Он также отметил, что и текущие проплаты ВИЭ будут обеспечиваться, подчеркнув, что за август и сентябрь уже обеспечена стопроцентная оплата ВИЭ-генерации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

задолженность Укрэнерго юрий бойко зеленая энергетика ВИЭ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключениеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять