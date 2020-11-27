"Укравтодор" отремонтировал 103 км трассы Кропивницкий – Кривой Рог

Отмечается, что раньше дорога от Кропивницкого до Кривого Рога занимала 2-3 часа, теперь это расстояние можно преодолеть за 1,5 часа

"Укравтодор" завершил ремонтные работы на отрезке в 103 км автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

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Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию "Укравтодора".

"В начале года мы анонсировали, что хотим обновить более 100 км автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. После всех тендерных процедур работы стартовали в июле. Цель достигнута – готовим к вводу в эксплуатацию 103 километра в Днепропетровской и Кировоградской областях", – отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отмечается, что раньше дорога от Кропивницкого до Кривого Рога занимала 2-3 часа, теперь это расстояние можно преодолеть за 1,5 часа.

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"В Кировоградской области ремонт дороги Н-23 завершен полностью, на следующий год – продолжим обновление маршрута Кривой Рог – Запорожье. Общая длина автодороги – 258 км", – добавил Кубраков.

Также сообщается, что кроме обновленного дорожного покрытия трасса получила новую дорожную навигацию.

"Проект по ремонту дороги также включает капитальный ремонт мостов в Покровском и Братолюбовке", - добавил глава "Укравтодора".

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