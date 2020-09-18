Украину ждет беспрецедентное финансирование медицины – Марченко

Расходы на медицинскую сферу в Украине в 2021 году вырастут до 4,2% и будут беспрецедентными. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко по время представления в Верховной Раде проекта госбюджета на 2021 год.

"Расходы на медицину вырастут беспрецедентно – до 4,2% ВВП", – сказал Марченко.

Реклама

Речь идет о 190 млрд гривен в сводном бюджете, что на 57 млрд гривен больше, чем закладывалось в 2020 году.

При этом прицельно на борьбу с коронавирусом планируют потратить 19 млрд гривен. Эти средства пойдут на:

предоставление медицинских услуг;

вакцинацию от COVID-19 ( на закупку вакцины выделяют больше 2 млрд гривен );

); оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения.

Напомним, по расчетам ВОЗ, массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года. Пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективность на уровне не менее 50%.

Тем временем врачи Украины готовятся к жесткому эпидсезону, ведь грипп в паре с коронавирусом станет агрессивнее. Также медики напоминают, что вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама