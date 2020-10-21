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Украину заваливают сыром из Европы: импорт уже в 10 раз превысил экспорт

21 октября, 15:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Продукт производителей ЕС обходится поставщикам дешевле, чем украинский

Импорт сыра в Украину почти в 10 раз превышает экспорт этого продукта из страны. За три квартала 2020 года Украина экспортировала 2,9 тыс. тонн полутвердого сыра, а купила за границей – 26 тыс. тонн. Таким образом, уже более трети украинского рынка занята сырами европейского производства. Эта доля будет расти в дальнейшем – конкурировать с дешевым европейским товаром все сложнее.

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Такие данные обнародовало профильное издание Инфоиндустрия.

Аналитики подсчитали, что "Гауду" и "Эдам" в Украину завозят по 133 грн/кг после растаможки. Более дорогие виды сыров – "Маасдам", "Радомер", "Королевский" – часто обходятся импортерам не дороже 160 грн/кг.

"На этом фоне обычный украинский сыр "Российский" или "Голландский" с ценой для дистрибьюторов 155-165 грн/кг (со скидкой) выглядит бледно. А немногочисленные экспортеры пытаются продавать украинский голландский сыр дороже, чем голландцы продают свой "Маасдам", – отмечают эксперты.

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Кроме того, если в Украину сыр везут в основном из европейский стран, то экспорт сконцентрирован на Казахстане (69%), Молдове (23%) и Узбекистане (3%).

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Напомним, ранее из-за засилья зарубежной "молочки" в Украине предложили "грубо ограничить" импорт сыров из Европы. Впрочем, в правительстве признали, что это крайние меры. Негативного сценария, по расчетам Кабмина, можно избежать при условии большей координации с ЕС.

Но несмотря на то что Украина покупает больше сыра, чем продает, в нашей стране производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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