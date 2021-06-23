Украину душат долги, а украинцев – тарифы на тепло и воду. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Киеву придется отдать кредиторам круглую сумму, коммуналка станет еще дороже, а подготовка к открытию рынка земли вышла на финишную прямую

Правительство Украины готовится к открытию рынка земли и спешно приводит в порядок необходимые для этого документы, а в Нацбанке продолжаются кадровые перестановки. Тем временем украинцам сообщили о грядущем подорожании коммуналки и огромных выплатам по внешнему долгу страны.

10 млрд для кредиторов

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/ Фото: Официальный сайт НБУ, REUTERS/Valentyn Ogirenko

В течение следующих 12 месяцев только валютные выплаты Украины по госдолгу составят 10 млрд долларов. К слову, это почти треть золотовалютных резервов Украины, которые составляют 27,8 млрд долларов. В Нацбанке считают, что если к пиковому месяцу выплат – сентябрю – не получится снять программу МВФ с паузы, возникнут риски для макроэкономической стабильности Украины.

Тарифы на взлете

Реклама Тепло и вода заметно подорожают / Фото: Сегодня, Shutterstock

Отопление и горячая вода для украинцев подорожают на треть до конца 2021 года, подсчитали в правительстве. С 2022 года повышение тарифов замедлится. Прогнозируется, что рост тарифов на горячую воду и отопление будет таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) в 2021 году;

на 6% (+/- 3 п.п.) в 2022 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2023 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2024 году.

Холодная вода, к слову, по тому же прогнозу, подорожает на 20% за год.

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Земля вне очереди

Реклама Шмыгаль раскрыл нюанс запуска рынка земли / Фото: Сегодня, Кабинет министров Украины

Первоочередное право на выкуп земли получат те фермеры, которые уже пользуются участками на правах аренды, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Для этого правительство внесло изменения в порядок ведения реестра имущественных прав на недвижимое имущество. Кроме того, все сделки купли-продажи земли будут тщательно проверяться. Напомним, рынок сельхозземли в Украине запускается с 1 июля.

Громкий вылет с финрынка

НБУ запретил работу шести финкомпаний / Фото: Сегодня, НБУ

НБУ отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности у шести компаний – "Анесси", "Стройинвестконсалт-21", "Приват Инвестгруп", "Основафинанс", "Мантор", ФК "Финанс инновация". Причиной стал отказ от проведения внеплановых проверок – сотрудников НБУ не допускали к документам, а представители самих компаний исчезали в первый день проверки.

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НБУ без Сологуба

Срок полномочий Сологуба почти истек / Фото: пресс-центр НБУ

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб покинет должность 12 июля. Этот день станет последним днем его полномочий, несмотря на то, что формально срок истекает 10 июля (это выходной день). Сейчас Сологуб отвечает за работу блока "Монетарная стабильность". Сологуб намерен перейти на работу в офис Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. Его обязанности не будут касаться сотрудничества МВФ и Украины – он будет заниматься корпоративным управлением центробанков.

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