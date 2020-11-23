Украинское игристое взяло все серебро в США

В категории "Sparkling Wine" Украину представила компания Artwinery (ранее "Артемовский завод шампанских вин"). Игристые вина производителя завоевали 6 серебряных медалей.

Серебром были отмечены игристые, которые выдерживались в бутылках от 12, 18 и 36 месяцев. Среди них новинка этого года – премиальная линейка ARTWINE 18.

"Впервые наши игристые вина представили Украину в США в рамках данного конкурса. Представлять отечественное производство на другом материке – это всегда огромная честь, а получить сразу же признание и награды – большая гордость, - комментирует Игорь Толкачев, генеральный директор компании Artwinery. – Все образцы оценивались по ключевым направлениям: качество продукта, его стоимость и внешний вид. Всем этим факторам отвечают игристые вина Artwinery, все они создаются по классической технологии Шампануа, как и известное французское шампанское, они выдерживаются в бутылках. Внешний вид наших торговых марок соответствует последним трендам дизайна и выделяет их на полках. При этом стоимость нашего игристого в среднем составляет около 12 долларов за бутылку", - добавил он.

Международный винный рейтинг США направлен на помощь в продвижении винных брендов разных стран, чтобы они имели возможность попасть на полки магазинов и винные карты ресторанов. В компании ARTWINERY уверены, что это больше чем серебро на конкурсе, для украинского виноделия это – возможность попасть в корзину покупателей других стран.

Напомним, что игристые вина ARTWINERY неоднократно представляли Украину на ведущих профильных международных конкурсах. Так, в феврале этого года ARTWINE BRUT ROSE стало единственным в категории, кто получил TOP GOLD на конкурсе PAR Wine Award Dusseldorf 2020.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама