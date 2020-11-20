Украинский "зеленый Оскар" в этом году получил ДТЭК Сети

Самую высокую экологическую награду страны (Эко-Оскар) в этом году завоевала компания ДТЭК Сети. Об этом стало известно во время экомероприятия "ECОtransformation-2020". Награду вручили за проект по защите белых аистов. Специальные безопасные гнезда-платформы операторы системы распределения группы ДТЭК Сети устанавливают на электроопорах с 2013 года.

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Награду получил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх. Эксперты-экологи оценили усилия компании по сохранению популяции белых аистов в Украине: в пяти областях страны уже установили 237 специальных защитных конструкций, которые надежно оберегают гнезда птиц от поражения током.

"Защита птиц – одно из направлений системной деятельности ДТЭК Сети по устойчивому развитию. Ежегодно операторы системы распределения ДТЭК Сети устанавливают защитные платформы для гнезд аистов. Так мы заботимся о безопасности птиц и повышаем надежность электроснабжения клиентов", – отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

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По его словам, по состоянию на 16 ноября, энергетики уже смонтировали 156 платформ для гнезд аистов в Днепропетровской, 12 – в Донецкой, 41- Киевской областях, 23 – в Одесской области и 5 в Киеве. До конца текущего года установят 8 платформ, а в следующем – еще 122.

Проект по защите аистов – продолжение глобальной политики ДТЭК по устойчивому развитию и соответствует направлению Глобального договора ООН – "Сохранение биоразнообразия видов живых существ".

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Кроме защитных гнезд, операторы системы распределения ДТЭК Сети монтируют на воздушные электролинии специальные птицезащитные устройства. За 2013-2020 годы установили 1879 штук. Они делают линии заметными для птиц, оберегая их от столкновения и поражения током.

Также компания системно обновляет собственное энергетическое оборудование, постепенно замещая устаревшее на новое экологически безопасное и последовательно реализует эффективную программу обращения с отходами.

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