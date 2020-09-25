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Украинским родителям заплатили за 13 тысяч "бэби-боксов"

25 сентября, 16:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Пакеты малыша" перестали быть набором товаров и превратились в денежные компенсации

В Украине с 1 по 25 сентября уже 13 тысяч человек получили "Пакеты малыша" (т.н. "бэби-боксы") в форме денежной выплаты. Общая сумма составила 67 млн ​​гривен. На эти деньги родители могут купить детские товары.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, исходя из данных Фонда социального страхования.

Деньги поступают на карточки, в безналичной форме. Потратить выплаченные средства родители могут исключительно в тех магазинах, которые присоединились к правительственному проекту монетизации единоразовой натуральной помощи на детей.

Сейчас насчитывается 1108 таких торговых точек. 15 из них являются интернет-магазинами. Полный список размещен на официальном сайте Министерства социальной политики.

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Напомним, в Украине с 2018 года выдавались "бэби-боксы" – наборы для младенцев в натуральном виде. Но летом 2020 года правительство решило заменить их на денежные компенсации в размере 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики тогда объяснили, как получить деньги вместо "Пакета малыша".

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Такая инициатива вызвала волну критики, в том числе со стороны Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сейчас в Верховной Раде уже обсуждают возможность возвращения "пакетов малыша" в натуральную форму.

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родители выплаты магазины соцвыплаты бэби-бокс пакет малыша

Источник: Сегодня

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