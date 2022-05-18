Украинских заробитчан ждут в Польше – кому легче всего найти работу

Рассказываем, сколько могут зарабатывать украинцы в Польше, выполняя физическую работу

В Польше выросло количество вакансий для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае количество вакансий для заробитчан в Польше взлетело на 18%, особенно востребованы мужчины.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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По данным портала, украинские мужчины могут получать 3,5-4 тыс. злотых (23,1-26,5 тыс. грн) в месяц, выполняя физическую работу. Отмечается, что с начала войны потребность в мужской рабочей силе возросла, и количество вакансий увеличилось на 15-20%.

Дефицит стал ощутимее, поскольку много украинцев вернулось домой, чтобы защищать свою страну, в тоже время около 70% предложений от польских работодателей предусматривают физический труд.

"Проблем с выбором места работы для мужчин в Польше нет. В мае спрос на мужские вакансии снова вырос – на 18%", – рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

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"Дія" для украинцев в Польше

17 мая в Варшаве открыли первый центр "Дія.Бізнес", в котором специалисты будут помогать украинским предпринимателям.

Решение об открытии было принято из-за большого количества запросов от вынужденных переселенцев из Украины.

Отмечается, что центр будет работать только во время войны, в нем украинцы смогут:

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проконсультироваться по поводу получения статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;

получить информацию о проживании и трудоустройстве;

узнать, как открыть бизнес.

Координировало открытие центра Министерство цифровой трансформации Украины.

"Сегодня" ранее писали, за что украинцев в Польше могут лишить финансовой помощи и рассказывали, какие правила по трудоустройству изменила страна.