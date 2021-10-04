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Украинских заробитчан в Польше устраивали нелегально: какой штраф придется заплатить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 10:25
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Польские правоохранители разоблачили фирму, которая нелегально трудоустраивала иностранцев – большинство из них граждане Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше правоохранители разоблачили фирму, которая нелегально трудоустроила почти 300 украинцев.

Об этом сообщает польское медиа inPoland.

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Схему разоблачили сотрудники пограничной службы в Ольштыне, при проверке агентств по трудоустройству.

Фирма предоставляла услуги по нелегальному трудоустройству не только гражданам Украины, но и другим иностранцам.

Среди них 266 украинцев, 24 гражданина Грузии, 8 граждан Беларуси и один молдаванин.

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Нелегалы работали в городах Вармия и Мазур, а их работодатель не проинформировал соответствующие государственные органы о предоставлении работы иностранцам.

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За это он должен заплатить штраф в размере 30 тыс. злотых.

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Украинские заробитчане все чаще выбирают Польшу, ведь там им предлагают множество вакансий.

Больше всего зарабатывают в сфере ІТ, а второе место занимает "Строительство и недвижимость".

Украинским ІТ-специалистам в среднем предлагают до 86 тыс. грн в месяц. В сфере строительства зарплаты также высокие – до 60 тыс. грн.

А средняя заработная плата, которую предлагают украинским работникам польские работодатели – 35 тыс. грн.

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