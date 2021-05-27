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Украинских чиновников проверят на цифровую грамотность – Минцифра запустила тест

27 мая, 15:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тест оценивает 30 компетенций, так что каждый госслужащий сможет найти нужное по своему профилю

Министерство цифровой трансформации, которое готовит растаможку через сматфон, запустило на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта" национальный тест на цифровую грамотность для госслужащих.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства на своем сайте.

Тест оценивает 30 цифровых компетенций, и каждый чиновник, который пройдет его, получит электронный сертификат с результатами оценки уровня цифровой грамотности.

Глава Нацагентства квалификаций Юрий Баланюк заявил, что цифровые компетентности не вызывают вопроса, нужно это или нет: "Это – четкое требование времени и рынка труда. Профессии требуют владения цифровыми навыками и без этих компетенций работник становиться неконкурентоспособным. С каждым годом процент тех, кто обладает необходимыми цифровыми навыками, увеличивается, и в первую очередь – благодаря таким проектам, как Цифрограм".

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Ранее в мае Минцифра запустила на онлайн-платформе "Дія.Цифрова освіта" национальный тест на цифровую грамотность для учителей – "Цифрограм для учителей".

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Также в мае министерство запустило новую версию национального теста на цифровую грамотность "Цифрограм 2.0" на онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта".

Напомним, 17 мая, Минцифра на Diia Summit 2.0 презентовала новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложении "Дія". Теперь зарегистрировать ФОП, уплатить налоги, сменить место прописки или заменить водительское удостоверение можно будет, не прибегая к услугам чиновников.

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