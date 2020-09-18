Украинские няни стали заложниками пандемии в Европе – СМИ

Пандемия коронавируса в Европе лишила тысячи девушек и молодых людей, каждый год приезжавши в Германию по программе Au pair, возможности улучшить знания немецкого языка, познакомиться с немецкой культурой и бытом, путешествовать, пишет Deutsche Welle.

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Это ударило не только по молодым иностранцам, но по немецким семьям, в которых жили ребята, помогая присматривать за детьми и выполнять легкую работу по дому.

В 2019 году в немецких семьях работали почти 15 тысяч гувернанток и гувернантов: чуть более половины – из-за пределов ЕС. Россия наряду с Украиной и Грузией относятся к числу стран вне Евросоюза, из которых участники программы Au-pair приезжают в Германию чаще всего. Для Грузии в июле ограничения были сняты, а Россия и Украина пока относятся к "регионам повышенного риска" и въезд из этих стран в условиях пандемии возможен только если есть постоянное место жительства в ФРГ или по студенческой визе.

Фракция либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге при поддержке Левой партии и "зеленых" подали в немецкий парламент ходатайство об ослаблении правил въезда для Au pair.

"Семьи чувствуют себя оставленными наедине с этой проблемой и отчаянно ищут альтернативные возможности присмотра за детьми, – говорится в документе. – Au pair сидят на чемоданах и ждут, когда им можно приехать".

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"То, что Au pair из стран вне ЕС из-за пандемии не могут приехать, разрушает планы молодых людей и создает в немецких семьях кризисную ситуацию", – отметила в интервью dpa спикер "левых" по вопросам внутренней политики Улла Ельпке.

В ходатайстве политики требуют ослабить ограничения для участников этой программы и продлить срок действия виз. Дело в том, что Au pair сначала выдается виза сроком на 90 дней. У многих она истекла или станет недействительной в ближайшее время.

Ходатайство, инициированное СвДП, было рассмотрено 16 сентября парламентской комиссией по внутренним делам – и отклонено.

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С призывом снять ограничения к депутатам парламента обратилось и немецкое объединение Gütegemeinschaft Au pair, которое отвечает за обеспечение стандартов качества в работе агентств, организующих приезд нянь. Представитель объединения Моника Супернок признается, что сделать это непросто.

В Gütegemeinschaft Au-pair e.V не понимают, почему статус Au pair расценивается иначе, чем студенческий: у программы образовательные цели, она способствуют межкультурному обмену и равенству шансов, поскольку она доступна для всех, независимо от финансового положения.

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По словам Моники Супернок, пандемия затронула около 5000 участников программы из стран вне ЕС. Частные няни с регулярным графиком работы их не заменят.

"Семьям, которые принимают у себя Au pair, нужна гибкость. Например, чтобы за детьми присмотрели за час до открытия детского сада. Это могут быть семьи, где мама – медсестра и у нее бывают ночные смены, или где много детей. Au-pair живет с ними в доме как член семьи и помогает им ежедневно", – объясняют в объединении.

"Некоторые семьи все еще ждут приезда няни. Но есть и семьи, которые не могут ждать и находят другое решение. Да и сами Au pair не могут ждать вечность. Участие в программе возможно в определенный период жизни, и многие не могут приехать в следующем году", – отмечает Моника Супернок.

Напомним, с похожей ситуацией сталкиваются и другие страны Евросоюза, которым не хватает рабочих рук, например, Эстония и Финляндия, поэтому они приглашают украинцев на сезонные работы.

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