Украинские города беднеют из-за коронавируса – Fitch

В будущем муниципалитеты могут столкнуться с долговыми проблемами

Доходы городов Украины в 2020-2021 году окажутся низкими из-за пандемии коронавируса. Особенно заметно упадут поступления о подоходного налога, который является главным источником пополнения бюджетов, а также местных сборов. В среднесрочной перспективе это плохо скажется на долгах городов.

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Об этом свидетельствуют данные аналитиков международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

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Пока что Fitch оценивает долговую нагрузку украинских городов как "умеренную". Но значительную часть обязательств несут муниципальные компании, по большей части убыточные. Кроме того, украинские города могут столкнуться с проблемами доступа к кредитованию, считают эксперты.

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"Пандемия обусловит более сложную конъюнктуру на рынках капитала, включая ухудшение доступа к финансированию на фоне снижения перспектив роста", – прогнозирует агентство.

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Напомним, в августе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 0,72% в гривне – до 2,338 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,06%, до 85,1 млрд долларов. Официальные данные за сентябрь еще не опубликованы.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

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