Украинские фермеры столкнулись с двумя форс-мажорами

2020 год стал непростым испытанием для аграрного сектора страны

Пандемия коронавируса и небывалая засуха в Украине стали двумя форс-мажорами для отечественных фермеров. В результате спрос на украинскую агропродукцию упал как за границей, так и на внутреннем рынке.

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Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНИАН.

"Украинское сельское хозяйство столкнулось с двумя форс-мажорами в 2020 году – это засуха и пандемия COVID-19", – сказал Высоцкий.

Он уточнил, что наиболее чувствительными к пандемии COVID-19 стали мелкие садоводы и животноводы, которые продают свои товары без посредников на рынке. Спрос на международных рынках тоже упал в основном на продукцию животноводства.

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В то же время, по словам Высоцкого, пандемия не повлияла на производство сельхозпродукции в Украине – предприятия довольно быстро адаптировались.

Напомним, ранее Высоцкий подсчитал, что сейчас Украина кормит 150 млн человек в мире, а может – 500 млн.

Также сообщалось, что в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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