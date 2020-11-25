Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинские фермеры столкнулись с двумя форс-мажорами

25 ноября, 09:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

2020 год стал непростым испытанием для аграрного сектора страны

Пандемия коронавируса и небывалая засуха в Украине стали двумя форс-мажорами для отечественных фермеров. В результате спрос на украинскую агропродукцию упал как за границей, так и на внутреннем рынке.

Реклама

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНИАН.

"Украинское сельское хозяйство столкнулось с двумя форс-мажорами в 2020 году – это засуха и пандемия COVID-19", – сказал Высоцкий.

Он уточнил, что наиболее чувствительными к пандемии COVID-19 стали мелкие садоводы и животноводы, которые продают свои товары без посредников на рынке. Спрос на международных рынках тоже упал в основном на продукцию животноводства.

Читайте также: Украину ждет худший за пять лет урожай кукурузы

В тренде
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Реклама

В то же время, по словам Высоцкого, пандемия не повлияла на производство сельхозпродукции в Украине – предприятия довольно быстро адаптировались.

Напомним, ранее Высоцкий подсчитал, что сейчас Украина кормит 150 млн человек в мире, а может – 500 млн.

Также сообщалось, что в этом году Украина установила предельный объем экспорта зерна. Пшеницы продадут не более 17,5 млн тонн, а ржи – не более 1 тыс. тонн.

Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно. О том, куда пропадают запасы из государственных закромов, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сельское хозяйство Украина АПК фермеры Форс-мажоры Тарас Высоцкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять