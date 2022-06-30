Украинские банки штормит: кто может не пережить финансовую бурю

Эксперт рассказал, какие банки могут не пережить нынешнюю финансовую ситуацию

Украинские банки начали терять процентный доход / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки начинают терять процентный доход, потому что должники не выплачивают им взятые кредиты.

Об этом заявил системный аналитик Евгений Истребин в комментарии UBR.ua.

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По словам эксперта, сейчас отчетности банков публикуются с задержкой и это не дает возможности оценить состояние того или иного финучреждения.

"Вся проблема в том, что отчетность идет з задержкой в полтора месяца. Но это уже не диагноз, это уже посмертный осмотр трупа будет. Оперативный диагноз никто не установит, потому что данные публикуют с полуторамесячной задержкой", – считает аналитик.

Эксперт подчеркнул, что кредиты банкам не отдают не только предприятия на оккупированных территориях, но но и там, где военных действий нет. Это и приводит к падению процентного дохода.

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"Сейчас все банки в такой ситуации. Кого-то больше накроет, кого-то – меньше. Предприятие может находиться во Львовской области или в 500 км от фронта, но оно все равно может банкротиться. Сокращение производства на 50%, завод в полсмены работает. Трудно сейчас, процентные доходы падают, резервы формируют. Убытки по банковской системе показываются за май по всей банковской системе – 10 млрд грн", – рассказал Истребин.

Для кого это критично?

Если банк не сильно закредитовался до войны, то для него такая ситуация не будет смертельной. То есть если финучреждение выдало очень много кредитов, их невыплата нанесет сильный удар, а если немного - то банк переживет этот всплеск.

Ранее мы писали, какие финучреждения в Украине может накрыть новая волна банкопада и рассказывали, почему российские банки перестали открывать своим клиентам валютные депозиты.