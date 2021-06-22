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Украинские АЭС в июне выработали электроэнергии на 7% больше прогноза, – "Укрэнерго"

22 июня 2021 18:57

Ирина Ненько Ирина Ненько

В ночные часы доля производства электроэнергии АЭС достигала 72%

/ Фото: Pixabay

Производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) за 1-21 июня увеличилось на 6,7% – до 4,4 млрд кВт·час по сравнению с прогнозным планом.

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Об этом сообщил системный оператор НЭК "Укрэнерго", информирует "Politeka".

По прогнозному балансу АЭС должны были за первые три недели июня произвести 4,1 млрд кВт·час, но фактический отпуск составил 4,4 млрд кВт·час.

Доля АЭС в максимальные часы нагрузки на энергосистему колебалась в пределах 50-55%. В ночные часы доля АЭС достигала 72% (04:00 11 мая).

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Напомним, из-за аномального обвала цен, вызванных махинациями трейдеров на рынке электрической энергии, НАЭК "Энергоатом" вынуждена была оптимизировать работу АЭС. Энергоблок Запорожской АЭС был временно планово приостановлен, что позволило снять балансовые ограничения с других АЭС компании.

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Государственный НАЭК "Энергоатом" является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине с долей производства на уровне 52%. Компания управляет 4 АЭС общей установленной мощностью 13 825 МВт.

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