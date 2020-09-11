Украинская экономика пошла на поправку: в Кабмине показали новые данные

Предприятия адаптировались к работе в условиях карантина, считают в Минэкономики

Падение ВВП Украины по итогам января-июля 2020 года замедлилось до "минус" 6,2% по сравнению с "минус" 6,5% в первом полугодии этого года и "минус" 11,2% по итогам второго квартала. Такую оценку обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обзоре экономической активности за семь месяцев 2020 года.

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"В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали или замедление темпов падения, или даже рост. Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна", – сообщает министерство в документе.

Так, отдельные виды промышленной деятельности продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился. Падение замедлилось в таких сферах:

производство потребительских товаров краткосрочного использования;

сфера транспорта;

торговля;

сельское хозяйство.

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При этом Минэкономики называет такие положительные факторы, которые повлияли на динамику ВВП:

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адаптация к деятельности в условиях адаптивного карантина;

сохранение относительно высокой покупательной способности населения (торговля).

К негативным факторам ведомство отнесло следующие:

низкая инвестиционная активность в экономике (в первом полугодии 2020 показатели упали на треть );

); низкая конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд в июле.

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Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

А о том, каких изменений ждать в ближайшие месяцы, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Коронавирус и экономика: Украину ждет осенняя проверка на прочность".

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