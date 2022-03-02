Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украине могут выделить более 4 млрд долларов из-за вторжения РФ – когда и кто даст деньги

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 01:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для Украины готовят 3 млрд долларов помощи от Всемирного банка. В это же время МВФ примет решение об экстренном финансировании еще 1,4 млрд
Украине выделят материальную помощь из-за атаки РФ
Украине выделят материальную помощь из-за атаки РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с вторжением РФ в Украину Всемирный банк готовит для нашей страны пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Кроме того, на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании объемом до 1,4 млрд долларов.

Об этом написали в заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Реклама

МВФ отреагировал на запрос Украины по экстренному финансированию, который их Совет директоров рассмотрит на следующей неделе. В рамках Rapid Financing Instrument Украина может получить до 1,4 млрд долларов, то есть 50% квоты в МВФ.

"Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов", – продолжили в Фонде.

В то же время Всемирный банк готовит пакет помощи в размере 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Выплаты начнут с экстренной бюджетной поддержки не менее 350 млн долларов. Ее Совет директоров рассмотрит уже на этой неделе.

Реклама

Санкции против РФ

Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:

  • президент РФ Владимир Путин;
  • секретарь Совбеза Николай Патрушев;
  • заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • глава Минобороны России Сергей Шойгу;
  • начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

Реклама

Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Можно не платить? Что делать с коммунальными платежами во время войны София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Оператор "Северного потока — 2" заявил о банкротстве — что происходит Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Экономика под ударом? В чем риски для Украины из-за режима чрезвычайного положения Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44370.94

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2969

Litecoin (LTC)

112.29

Ripple (XRP)

0.78

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять