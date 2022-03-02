Украине могут выделить более 4 млрд долларов из-за вторжения РФ – когда и кто даст деньги

Для Украины готовят 3 млрд долларов помощи от Всемирного банка. В это же время МВФ примет решение об экстренном финансировании еще 1,4 млрд

Украине выделят материальную помощь из-за атаки РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с вторжением РФ в Украину Всемирный банк готовит для нашей страны пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Кроме того, на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании объемом до 1,4 млрд долларов.

Об этом написали в заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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МВФ отреагировал на запрос Украины по экстренному финансированию, который их Совет директоров рассмотрит на следующей неделе. В рамках Rapid Financing Instrument Украина может получить до 1,4 млрд долларов, то есть 50% квоты в МВФ.

"Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов", – продолжили в Фонде.

В то же время Всемирный банк готовит пакет помощи в размере 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Выплаты начнут с экстренной бюджетной поддержки не менее 350 млн долларов. Ее Совет директоров рассмотрит уже на этой неделе.

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Санкции против РФ

Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:

президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

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Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.