Украине могут выделить более 4 млрд долларов из-за вторжения РФ – когда и кто даст деньги

В связи с вторжением РФ в Украину Всемирный банк готовит для нашей страны пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Кроме того, на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании объемом до 1,4 млрд долларов.
Об этом написали в заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.
МВФ отреагировал на запрос Украины по экстренному финансированию, который их Совет директоров рассмотрит на следующей неделе. В рамках Rapid Financing Instrument Украина может получить до 1,4 млрд долларов, то есть 50% квоты в МВФ.
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"Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов", – продолжили в Фонде.
В то же время Всемирный банк готовит пакет помощи в размере 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Выплаты начнут с экстренной бюджетной поддержки не менее 350 млн долларов. Ее Совет директоров рассмотрит уже на этой неделе.
Санкции против РФ
Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.
Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.
Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.