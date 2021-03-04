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Украине грозит новый локдаун: как пандемия COVID-19 бьет по инфляции и экономике

4 марта, 19:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В некоторых регионах Украины за последние месяцы заболеваемость заметно выросла, отмечает регулятор

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается возможноеусиление карантинных ограничений в Украине и остальном мире для противодействия распространению пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В регуляторе отметили, что программы вакцинации в отдельных странах уже доказывают свою эффективность. Но развертывание происходит довольно медленно, поэтому риски усиления карантина в этом году остаются актуальными.

НБУ отмечает, что в некоторых регионах Украины за последние месяцы заболеваемость заметно возросла. Пандемия все еще создает угрозу снижения деловой активности, охлаждения потребительского и инвестиционного спроса. Это, соответственно, может оказывать сдерживающее влияние на инфляцию.

А вот быстрое восстановление деловой активности, оживление товарных рынков, отложенный эффект от масштабных стимулирующих мер, а также вероятная реализация отложенного потребительского спроса создают риски ускорения мировой инфляции. В таких условиях является вероятным, в том числе, и дальнейшее усиление инфляционного давления со стороны стран – торговых партнеров Украины.

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По мнению регулятора, имеются также другие риски:

  • волатильность на мировых рынках капитала;
  • более резкое ухудшение условий торговли;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах.

Напомним, ранее Нацбанк дал прогноз, когда в Украине замедлится рост цен.

Кроме того, Нацбанк в первый раз с 2018-го повысил учетную ставку.

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инфляция экономика НБУ активность коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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