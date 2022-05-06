Украине готовят "план Маршалла": на что пойдут миллиарды и как привлечь еще больше средств

На донорской конференции было собрано 6,5 млрд долларов помощи и утверждено три направления финансирования из будущего трастового фонда

Рассказываем о плане восстановления Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа и весь цивилизованный мир обещают помочь восстановить Украину после победы над Россией. А в том, что наша страна выйдет победителем из войны, которую развязал Путин, никто не сомневается. Поэтому на этой неделе в Варшаве прошла конференция стран-доноров, которые готовят аналог "плана Маршалла" для Украины.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, каким должен быть план восстановления Украины после войны.

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Миллиарды долларов и базовые принципы

После завершения конференции в Варшаве самым громким заявлением стала цифра собранных средств для поддержки экономики воюющей страны. По завершению мероприятия объявили о том, что Украина получит около 6,5 млрд долларов помощи, а также еще несколько сот миллионов евро европейские страны выделят дополнительно от своего имени.

Но куда более интересными, на наш взгляд, стали заявления главы Евросовета Шарля Мишеля. Во первых, он сказал, что нужно конфисковать активы россиян, которые находятся под санкциями, с целью дальнейшего их использования для возмещения ущерба, причиненного Россией в войне против Украины.

Кроме того, в США разрабатывают механизм о передаче в пользу Украины замороженных активов центробанка РФ. Правда, на это может уйти довольно много времени.

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Чтобы быстрее наполнить трастовый фонд помощи Украине, возможно, будет использован механизм наподобие того, что МВФ использовал в прошлом году, когда раздал несколько сот миллиардов долларов странам для запуска экономики.

Шарль Мишель не исключает, что в случае с Украиной может быть использован такой же инструмент. По его словам, от 5 до 10% средств МВФ может быть использовано для этих целей.

Кроме того, глава Евросовета заявил, что средства пойдут по трем направлениям – гуманитарная поддержка, ликвидность, которая предполагает прямую помощь бюджету, который остался без части налоговых поступлений, а в качестве третьего пункта называется программа непосредственного восстановления страны. При этом Шарль Мишель считает, что трастовый фонд должен быть активирован "как можно быстрее".

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Главное – обойтись без кредитов

Украинские эксперты говорят, что в нынешней ситуации, когда украинская экономика из-за российской агрессии может потерять до 50% ВВП, нашей стране нельзя брать на себя новые кредитные обязательства. Ведь каждый месяц войны будет увеличивать и без того не малый годсолг.

"Каждый месяц войны несет нам разрушения и минимум 3 млрд долларов финансирования доноров в месяц или 36 млрд долларов в год. И это, кстати, не помощь, а реально кредиты, которые нам сейчас дают. В такой ситуации за год госдолг вырастет с 55 млрд долларов до 91 млрд долларов. И все это произойдет на фоне падения ВВП и массового отъезда людей из Украины", – говорит экономист Даниил Монин.

Согласен с коллегой и экономист Алексей Кущ, который считает, что на фоне падения ВВП госдолг может вырасти до опасного показателя 120-130%.

"Это состояние банкрота и выйти из него путем погашения долгов будет невозможно. Один из вариантов для нас – перераспределение через МВФ в пользу Украины так называемых СПЗ (специальных прав заимствований – суррогатная валюта фонда), принадлежащих семерке богатейших стран мира. Тем более, что такая схема уже применялась в прошлом году для финансирования развивающихся стран на сотни миллиардов", – говорит Алексей Кущ.

Как привлечь больше средств

Экономист говорит, что надо вводить и параллельные механизмы финансирования, с участием других юридических и физических лиц.

"Сейчас многие жители других стран хотели бы финансировать Украину. Одни – из гуманитарных соображений, другие – желая помочь, третьи разделяя наши ценности: свобода, независимость, демократия. Таких людей много, миллионы. Это и обычные люди, готовые перечислить пару сотен евро/долларов, и компании, готовые пожертвовать миллионы. И личностные столпы человечества, такие как Ричард Брэнсон или Илон Маск, способные пожертвовать намного больше", – говорит Алексей Кущ.

По его словам, Украина должна превратиться в единую краудфандинговую платформу мирового народного финансирования мира и безопасности. Таким инструментом может стать глобальная инициатива United24, которую недавно инициировал Владимир Зеленский.

"В краудфандинге важно обеспечить два базовых фактора успеха. Первый – цель финансирования, которая формирует общность индивидов. Второй – доверие к получателю", – говорит Кущ.

Поэтому использование этих средств должно быть максимально прозрачным и подтверждено международными аудиторами.

Кроме того, эксперт предлагает механизм привлечения средств с помощью эмиссии специальной украинской криптовалюты. Еще одна модель, которая весьма перспективна для нас.

"Привлечение инвестиций в Украину в послевоенное время и сама технология восстановления страны также должны формироваться на принципах Викиномики, то есть массового привлечения частных инвесторов в украинские проекты. В первую очередь это должен быть внутренний инвестор, затем – трудовые мигранты, диаспора и иностранные компании", – говорит Алексей Кущ.

По его словам, Украина должна стать инклюзивной и комфортной для бизнеса страной, несмотря на геополитические риски.

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