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Украине будет еще труднее: переживет ли Европа эту зиму с низкими запасами газа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 11:25
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Вместе с экспертом разбираемся, как Европе удастся пережить этот отопительный сезон учитывая сниженные запасы газа в ПХГ
Что будет с ценами на газ зимой
Что будет с ценами на газ зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейские подземные газовые хранилища заполнены только на 68% и некоторые эксперты пророчат ЕС череду блэкаутов этой зимой.

По мнению директора итальянской компании Snam Spa Марко Альвера, в случае сильных холодов европейские страны ждут действительно сильные проблемы.

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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, могут ли европейцы замерзнуть этой зимой и какая участь ждет Украину.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, ситуация вовсе не катастрофичная, однако и ЕС и Украине есть чего опасаться.

Эксперт отмечает, что для нормальной, не слишком холодной зимы газа в ПХГ – достаточно, однако если ударят аномальные морозы, Европе, как и Украине придется нелегко.

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"Если сравнивать с прошлым годом, заполненность была выше 90%, но это была нехарактерная ситуация, газ был очень дешевым, его закачивали боясь прекращения транзита через Украину. Сегодня я бы не назвал уровень заполненности критическим, конечно – лучше больше, но я бы не драматизировал ситуацию", – говорит Дмитрий Марунич.

По мнению аналитика, в случае наступления очень сильных холодов цены на газ могут резко подскочить. В Украине цена импортного газа уже выросла до 730 долларов и продолжает двигаться вверх, сообщает Минэкономики.

"При относительно не холодной зиме, я не думаю, что Европе грозит какой то коллапс. При холодной – риски повышаются, цена будет высокой, но ресурс будет найден – есть норвежские поставщики, есть российские, то есть не будет никто морить Европу холодом", – говорит эксперт.

Украине будет тяжелее

В Украине сейчас похожая ситуация, говорит Марунич, то есть в случае наступления слишком холодной зимы есть риск, особенно в конце отопительного сезона.

"В конце сезона могут быть риски, поскольку Европа более интегрированная, а у Украины нет прямых контрактов и поэтому у нас могут быть риски, особенно в феврале месяце, если зима будет холодной".

Газовый кризис в Европе

В этом году Европа оказалась в серьезном энергетическом кризисе из-за необычайно высоких цен на газ на спотовом рынке. Стоимость голубого топлива доходила чуть ли не до 2 тысяч долл. за тысячу кубометров.

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Эксперты считают, что у такого явления есть несколько причин, среди которых недостаточная наполненность ПХГ, а также:

  • давление "Газпрома" в связи с попытками сертифицировать "Северный поток-2";
  • преждевременная попытка полностью перейти на возобновляемые виды энергетики и как можно больше отказаться от газа;
  • погодные условия, безветренное лето.

Шантажирует Европу не только Россия, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов пойти на нарушение контрактов и прекратить транзит энергоносителей из РФ.

"Сегодня" также разбирались, как высокие цены на энергоносители могут ударить по украинским производителям.

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