Украинцы впервые за 5 лет урезали расходы: НБУ назвал причины обвала экономики

Жесткие карантинные ограничения, серьезное снижение внутреннего спроса и падение инвестиций во втором квартале стали причинами падения ВВП Украины на 11,4%. Такие аналитические выводы представил Национальный банк Украины (НБУ).

Реклама

При этом основным фактором углубления спада ВВП стало именно сокращение внутреннего спроса – как со стороны бизнеса, так и со стороны населения, сообщают в Нацбанке. При этом расходы рядовых граждан снизились впервые с 2015 года.

"Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным – через неопределенность относительно развития ситуации с пандемией. <...> Потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% год к году). Меньшим чем год назад осталось потребление государственного сектора. Впрочем, его падение замедлилось до 1,7% г/г вследствие расширения фискальных мер, направленных на поддержку экономики", - отметили в НБУ.

Читайте также: Кризис и проблемы с долгами: в S&P оценили рейтинг Украины и дали прогноз

Еще одним серьезным фактором снижения ВВП стало падение инвестиций.

Реклама

"Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г. Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов и распространения заболеваемости. Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологический защиту. Однако определенную поддержку инвестициям придавало наращивание расходов бюджета на дорожное хозяйство", - констатировал Нацбанк.

В тренде Расследование минфина США об отмывании денег обвалило акции мировых банков

Также в НБУ отметили серьезное снижение импорта и экспорта – на 23,4% и 9% соотвественно.

Однако уже в третьем квартале 2020 году Нацбанк ожидает постепенного восстановления экономики. Этому должны поспособствовать:

смягчение карантина;

оживление внешнего спроса;

активизация внутреннего потребления.

"Однако экономическую активность будет сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом", - предупредили в НБУ.

Напомним, ранее Национальный банк отмечал в своем инфляционном обзоре, что в Украине наметился выход из коронакризиса. Впрочем, по данным НБУ, восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В целом, по расчетам Нацбанка, экономика Украины сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%.

Реклама

В правительстве также не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама