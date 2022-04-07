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Украинцы в Европе: кому станет легче устроиться на работу по профессии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 11:59
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Рассказываем, как рынок труда в Европейском Союзе станет более лояльным для украинцев
Кому станет легче устроится в Европе
Кому станет легче устроится в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские беженцы смогут подтверждать свою квалификацию в Европе по упрощенной процедуре. Это даст им возможность трудоустраиваться на квалифицированную работу.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

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"Это поможет тем, кто бежит от войны, найти значимую работу, а также облегчит их интеграцию. Простой и более согласованный подход к признанию квалификаций позволяет использовать силу солидарности Единого рынка и открывать возможности по всему ЕС для нуждающихся", – заявил комиссар Тьерри Бретон.

Для того чтобы обеспечить быстрое подтверждение квалификации, Еврокомиссия пошла на такие шаги:

  • создала ресурсный центр по украинским квалификациям, где можно обмениваться информацией;
  • в помощь для преодоления языкового барьера разработала инструмент электронного перевода, который поможет удовлетворить спрос на быстрый и надежный перевод с украинского;
  • обеспечила возможность повторной выдачи цифровых дипломов.

Зачем это нужно?

Беженцы в европейских странах часто заняты на работе, которая намного ниже реальной квалификации. Особенно это касается женщин, которые и составляют основную часть беженцев.

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Быстрый и простой механизм признания квалификации поможет этого избежать.

Рекомендация ЕК касается в первую очередь людей регулируемых профессий:

  • медсестры;
  • врачи общей практики;
  • учителя;
  • педагогический персонал.

Именно в этих профессиях нуждается страна, в которую приехало много беженцев.

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Льготы для беженцев

Автомобили с украинскими номерами получили право бесплатно ездить по платным дорогам в четырех странах Европы: Польше, Болгарии, Германии и Словакии.

Это разрешение будет действовать до тех пор, пока не отпадет потребность помогать украинским беженцам.

Кроме этого, Болгария отменила протоколы за нарушения ПДД, которые уже допущены украинскими автомобилистами с 24 февраля.

"Сегодня" также писали, насколько строг к украинцам рынок труда в Польше и каких сотрудников катастрофически не хватает в этой стране.

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