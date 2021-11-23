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Три страха заробитчан: чего больше всего боятся украинцы в Польше

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
23 ноября, 14:13
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В пандемию эти страхи усилились из-за того, что меняются правила пересечения границы и возникают нюансы с легальным пребыванием
Эксперты рассказали о переживаниях заробитчан
Эксперты рассказали о переживаниях заробитчан / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы все чаще едут на заработки в Польшу. Несмотря на то, что сейчас большая часть украинцев в Польше трудоустроены легально, один из главных страхов заробитчан – быть обманутыми и вернуться домой без денег.

Об этом "Сегодня" рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Главными страхами украинцев, которые едут на работу в Польшу, она также называет:

  • быть обманутыми и вернуться домой без денег;
  • нелегальное трудоустройство;
  • не иметь возможности продлить свое пребывание в Польше и подать документы на "карту побыту".

Большинство украинцев в Польше сейчас работают легально, но есть те, кто попадает на мошенников или соглашается на нелегальную работу сознательно из-за более высоких ставок, несмотря на риски, так как хотят быстро заработать денег.

По данным социологического исследования "Пульс трудовой миграции" аналитического центра Gremi Personal, для 80,6% трудовых мигрантов главный фактор работы за границей – экономический.

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"Сейчас все больше украинцев едут по польским рабочим визам нелегально в Германию, поскольку там зарплаты выше. Или не хотят ждать оформления документов в Польше и выходят на работу раньше, что также противоречит польскому законодательству", – говорит Анна Джоболда.

В результате недобросовестные работодатели могут им вообще не заплатить, не выплатить последнюю зарплату, штрафовать за любые провинности и без повода.

"Недобросовестные компании по трудоустройству не заботятся о правильном оформлении документов и законном пребывании украинцев в Польше, что может закончиться для них штрафами или депортацией", – отмечает Анна Джоболда.

Кроме того, трудовые мигранты боятся, что у них не будет возможности продлить свое пребывание в Польше, подать документы на карты побыту (временный вид проживания для иностранцев) и-за того, что работодатель неправильно оформит документы.

Все больше украинцев, которые ранее приезжали в Польшу работать на короткие сроки, планируют остаться жить в этой стране. Это около 41%, согласно исследования "Пульс трудовой миграции", который провел аналитический центр Gremi Personal.

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Украинцы часто переживают, чтобы работодатель оформил правильно все документы. В пандемию эти страхи усилились. Сейчас меняются правила пересечения границы и возникают новые нюансы с легальным пребыванием и трудоустройством в Польше.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше

  • рабочим (14%);
  • специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);
  • кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
  • специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (менее 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.

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