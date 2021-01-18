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Украинцы теряют потребительский оптимизм

18 января, 15:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По итогам года настроения покупателей заметно ухудшились

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев по итогам 2020 года упал на 26,3 пункта – до 65,9 по 200-бальной шкале. Для сравнения, за 2019 год индекс вырос на 29,9 пункта.

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Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, которое проводится при поддержке Dragon Capital.

  • Индекс ожидания развития экономики упал сильнее всего – на 44 пункта за год. Индекс ожидаемых изменений личного дохода снизился меньше всего – на 12,5 пункта. То есть потребители более оптимистичны в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем касательно развития экономики в целом.
  • В декабре индекс целесообразности крупных покупок сократился на 4,9 пункта.
  • Индекс ожидаемой динамики безработицы улучшился, а инфляции – ухудшился.
  • Ожидания относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились – индекс девальвационных ожиданий сократился на 7 пунктов.

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"Украинцы завершили 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года", – резюмировали аналитики.

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При этом ранее Всемирный банк вдвое улучшил экономический прогноз для Украины.

В то же время, в ООН считают, что почти пятая часть населения Украины окажется за чертой бедности из-за коронавируса:

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кризис покупки итоги года индексы потребительские настроения

Источник: Сегодня

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