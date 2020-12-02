Украинцы стали пить больше и крепче: какой алкоголь самый популярный

В 2021 году Кабинет министров планирует повысить акцизы на алкоголь. После этого, например, пол-литра водки будет стоить минимум 93 гривни (сейчас – 89 гривен). И это ударит по бюджету украинцев. Ведь за бурный 2020-й украинцы стали употреблять больше, а напитки стали крепче. Самый популярный алкоголь в стране – водка и пиво.

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Что еще пьют украинцы, выясняли журналисты "Сегодня".

Видео: Сегодня

Только за четыре месяца в Украине совокупно пропили аж 13 млрд гривен. При этом, по данным исследования Steps, алкоголь употребляют больше половины граждан страны (57%) – в основном это мужчины (68%).

ТОП самых популярных напитков выглядит так:

Пиво и водка – 49%. Вино столовое – 27%. Игристое вино ("шампанское") -19%. Коньяк и бренди – 18%. Крепленое вино – 17%.

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Только на водочные напитки украинцы тратят 7,8 млрд гривен гривен в год. Лидеры – киевляне, которые покупают водки на 1,8 млрд гривен в год. Второе место у Днепропетровской области (839 млн гривен), третье – у Киевской (705 млн гривен). . Далее следуют Львовская и Харьковская Области – 610 и 566 млн гривен соответственно.

Кроме того, Украину заполонил "паленый алкоголь". Ранее сайт "Сегодня" собрал 10 фактов, указывающих на подделку.

Напомним, Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на вина из ЕС. Такой шаг предусматривает Соглашение об ассоциации. При этом в 2020 году импорт вина в Украину и без этого вырос на 25-30%. Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

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