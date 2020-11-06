Украинцы смогут получить соцпомощь онлайн

В Украине объединят реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда с другими государственными базами данных. В итоге будет создан единый реестр получателей соцвыплат, который позволит украинцам в электронной форме обращаться за государственной соцпомощью. Постепенно это приведет к полному отказу от бумажных справок и документов, которые подтверждают права на льготы и пособия.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики. Ведомство в рамках этого проекта сотрудничает с Министерством цифровой трансформации.

В электронной форме станут возможные обращения за государственной социальной помощью при усыновлении, на детей и для лиц с инвалидностью с детства. Пользователи смогут получить онлайн-справку о заработной плате, страховых взносах и размере пенсии.

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Также онлайн можно будет проверить и получить информацию о:

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социальном статусе гражданина;

общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионном удостоверении и пенсионном деле;

инвалидности.

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Ожидается, что вопрос создания нового реестра вынесут на рассмотрение Кабмина уже до декабря 2020 года.

Напомним, ранее в Минцифры подсчитали, что единый реестр получателей социальных выплат позволит сэкономить 100 млрд гривен из государственного бюджета за счет точной и тщательной верификации получателей льгот.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин уже построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

А, как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета-2021 на льготы и жилищные субсидии предусмотрено 104 млрд гривен. В целом, по его словам, социальные расходы потребуют 323 млрд гривен.

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