Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантин

В отелях Турции и Египта запретили отмечать Новый год. Но украинцы все равно активно скупают туры, а владельцы курортов не хотят оставлять гостей без традиционных вечеринок.

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О том, каким будет карантинный Новый год на популярных курортах, узнавали новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Несмотря на карантин, комендантский час и тесты на курортах, украинцы скупают путевки в Египет и Турцию как бешеные. Забронировано на полмесяца вперед.

"Сейчас спрос очень высокий, продавать практически нечего, кроме Египта. И то Египет на полторы-две недели полностью закрыт.Количество туров на рынке меньше, чем количество людей, которые желают туда поехать", – рассказывает директор сети турагентств Олег Кулик.

Турагенты прогнозируют спрос в ближайшие месяцы будет только расти. Украинцы вместо того, чтобы сидеть на карантине дома, готовы платить за египетский или турецкий карантин. Их не пугает даже перспектива остаться в чужой стране в разгар пандемии.

Украинка Алла Рудык уже решила, что проведет новогодние празднике в солнечном Египте. А киевлянка Алена Стаховская уже отдыхает на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции, хотя была в шаге от решения отменить тур. Она переживала из-за карантина и комендантского часа.

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Как рассказывают туристы, на курортах сейчас действительно малолюдно. Не работают ни магазины, ни кафе. А чтобы выйти в люди, нужно оформить специальный пропуск. Его выдают в самом отеле. Без пропуска с понедельника по пятницу нельзя покидать территорию гостиницы. То есть не получится сходить даже в ближайший супермаркет.

А собственные развлечения в отелях, например, дискотеки – под запретом. По телевизору – только турецкие каналы. Туристы проводят вчера в основном в собственных номерах.

Собственник одного из турецких отелей в горах Серхат Каиш признает, что среди его постояльцев сейчас немало украинцев. Приезжают на отдых – покататься на лыжах или сноубордах – в основном туристы из Украины, России, Беларуси и Польши. Но сильнее всего Серхата беспокоит, как развлечь гостей в новогоднюю ночь, не нарушая карантина. Один вариант он уже придумал.

"У нас не будет живой музыки, но до 10 вечера устроим небольшой концерт. А дальше организуем фаер-шоу, чтобы повеселить гостей. Рассадим людей на свежем воздухе с соблюдением дистанции", – делится планами отельер.

Напомним, ранее Египет ужесточил требования к сертификатам ПЦР-тестов, с которыми иностранцы прибывают на отдых в эту страну. При этом, если возникают сомнения в достоверности теста, египетская сторона может потребовать повторного тестирования по прилете.

Кроме того, СМИ сообщали, что власти Турции занижали статистику по COVID, чтобы не сорвать турсезон.

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