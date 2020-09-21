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Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономят

21 сентября, 21:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Потребительские расходы домохозяйств во II квартале упали на 10,4%

С началом пандемии коронавируса и карантинными ограничениями в Украине потребительские расходы домохозяйств во II квартале 2020 года составили 649,3 млрд грн – это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Об этом Государственная служба статистики сообщает в экспресс-выпуске в понедельник, 21 сентября.

Больше всего во II квартале украинцы тратили на продукты питания и безалкогольные напитки – 278 684 млн грн (42,9% всех расходов, падение -7,5).

Второй по величине статьей расходов стали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 90617 млн (13,9%, рост +6,4).

В ТОП-3 вошел транспорт 50 493 млн (7,8%, падение -27,8).

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На алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики украинцы потратили 48 970 млн грн (7,5%, падение -11,1).

На здравоохранение наши сограждане израсходовали 40 793 млн грн (6,3%, падение -2,5).

Одежда и обувь обошлись украинцам во II квартале в 27 639 млн грн (4,3%, падение -19,2).

На предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья ушло 26 041 млн грн (4,0%, рост +4,0)

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Серьезно в карантин украинцы экономили на отдыхе и культуре – 17 862 млн (2,8%, падение -28,1)

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Еще больше – на ресторанах и отелях – 16 796 млн (2,6%, падение -38,7)

Сфера образования также подверглась урезанию – 6 371 млн (1,0%, падение -17,3)

На связь украинцы потратили 17 452 млн грн (2,7%, падение -6,0)

По графе различные товары и услуги было израсходовано 27 544 млн грн (4,2%, падение -16,0).

Напомним, месяцем ранее Госстат опубликовал исследование, из которого следует, что украинцы массово считают себя бедняками.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых и существует ли т.н. "предрасположенность к богатству":

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расходы экономия Госстат домохозяйства

Источник: Сегодня

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