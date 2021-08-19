Украинцы пожаловались на качество услуг и товаров: чем недовольны больше всего

Люди недовольны качеством жилищно-коммунальных услуг и тем, как выполняется гарантийный ремонт

В Украине больше всего недовольны качеством одежды и техники. Коллаж: "Сегодня"

Украинцы больше всего недовольны качеством приобретенной бытовой техники, одежды и услуг ЖКХ. Нарушения чаще всего связаны с отсутствием правдивой информации о продукции или продавце.

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Об этом в Facebook рассказала председатель Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

По ее словам, отсутствие нужной и доступной информации о продавце – почти две трети всех нарушений.

"63% всех нарушений касаются отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце. 10% – нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы или оказания услуги, отказ потребителю в реализации его прав и реализация просроченного товара – по 6% от всех нарушений", – рассказала Магалецкая.

В сфере торговли больше всего жалуются после:

приобретения бытовой техники;

телефонов;

одежды;

обуви.

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А вот в сфере услуг среди лидеров по жалобам:

жилищно-коммунальные услуги;

осуществление гарантийного ремонта.

Украинцы жалуются на бедность

Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными. Бедными считают себя 67,1% опрошенных украинцев.

За последний год ситуация с материальным положением у украинцев сложилась таким образом:

улучшилось – 2%;

скорее улучшилось – 4,2%;

осталось без изменений – 42,3%;

скорее ухудшилось – 29,5%;

ухудшилось – 22%.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

А журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы и сколько там можно заработать: