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Украинцы получают "штрафы" за долги по коммуналке – Зеленский нашел ответственных

28 июля 2021 12:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент рассказал, кто должен разобраться с ситуацией в первую очередь

Зеленский рассказал, кто должен разбираться с тарифами

Зеленский рассказал, кто должен разбираться с тарифами / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с ситуацией, когда должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами", должны разбираться в первую очередь местные власти, однако когда такие проблемы накапливаются, центральная власть вмешивается.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

"К сожалению, мы не можем вмешиваться в действия тех или иных местных властей. Тем не менее, когда накапливаются эти проблемы, мы вмешиваемся. И тогда говорят, что мы вмешиваемся, а где же децентрализация, если центральная власть вмешивается? Мы контролируем такие процессы", – сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что только два из десяти домов в стране сохраняют тепло и деньги своих владельцев, а остальные греют улицу и разрушаются на глазах.

Также недавно сайт "Сегодня" разбирался, в каких случаях у неплательщика за коммунальные услуги могут отобрать жилье, а в каких с него только взыщут сумму долга.

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Кроме того, как мы писали, с 1 мая в Украине обновили правила выдачи субсидий, прописав в них категории населения, которые потеряют право на получение помощи по оплате коммуналки.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен:

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