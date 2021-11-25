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Украинцы получат доплаты к пенсии: кто может на них рассчитывать

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 06:30
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Пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии за каждый сверхурочный год
Повышение не может быть больше, чем 1% от размера минимальной пенсии по возрасту
Повышение не может быть больше, чем 1% от размера минимальной пенсии по возрасту / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев после пересмотра прожиточного минимума повышаются и доплаты к пенсиям за сверхурочный стаж.

Как сообщил "На пенсии" независимый пенсионный консультант Сергей Коробкин, такое повышение может оказаться скудным.

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Пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии за каждый полный год, отработанный больше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Но повышение не может быть больше 1% от размера минимальной пенсии по возрасту.

Это касается тех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых с октября 2011 года. А для вышедших на пенсию раньше – сверхурочным считается стаж, отработанный более 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.

Уже с 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 1934 грн., а максимальная надбавка за один год сверхурочного стажа увеличится до 19,34 грн и за 10 лет стажа сверх нормы будут доплачивать уже 193,4 грн. Сейчас они получают 185,4 грн доплаты.

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Повышение пенсий

С 1 декабря в Украине увеличат пенсии. Индексацию проведут из-за роста минимальной зарплаты, от которой зависят выплаты ушедшим на заслуженный отдых. Минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет будет – 2600 грн.

Также с 1 декабря 2021 возрастет минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.

Ранее "Сегодня" публиковали список банков, где можно получить пенсионные выплаты.

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