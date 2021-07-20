Украинцы отказываются от своего сыра? Как уровень потребления стал самым низким в Европе

Из-за того, что в Украине нехватка молока и коров, производство сыра также сокращается

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Уровень потребления сыра в Украине стал самым низким среди всех стран в Европе.

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Как рассказала директор по стратегическому развитию компании Nielsen Украина и Беларусь Ирина Гарслян во время MilkyForum 2021, потребление сыра в Украине растет только за счет импортных сыров.

Для сравнения, в среднем один украинец употребляет 4,66 кг сыра в год, а вот в Европе этот показатель составляет 18,3 кг.

В то же время в Канаде человек в среднем употребляет 14,41 кг, Австралии – 11,78, Аргентине – 9,6 кг. Больше всего сыров в Украину привозят из Польши, Германии и Франции. Также в топ-5 импортеров сыра вошли Нидерланды и Италия.

Согласно данным за январь-март 2021 Украина импортирует такие виды сыра:

свежие сыры – на 16,08 млн долларов (29%);

плавленные сыры – на 5,53 млн долларов (10%);

голубые сыры – 3,34 млн долларов (6%);

тертые сыры (или в порошке) – 0,63 млн долларов (1%);

другие сыры – на 30,42 млн долларов (54%).

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К слову, наша страна покупает за границей разные виды сыров, а свое производство падает. Так, Украина на фоне потери поголовья коров и производства молока увеличила закупки молочной продукции за границей. Импорт в январе-марте 2021 года достиг 23,2 тонны, что на 17% больше, чем год назад.

Напомним, несмотря на то, что украинские животноводы впервые за 13 лет оказались "в минусе", прибыльным в этой сфере осталось именно производство молока.