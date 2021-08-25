Украинцы будут получать по 7 тысяч гривен пенсии – список условий

В Министерстве социальной политики объяснили, кто сможет претендовать на пенсию в размере 40-45% от зарплаты

Накопительную систему пенсий хотят ввести с 2023 года

После запуска накопительной пенсионной системы украинцы смогут получать 7 тыс. гривен пенсии при таких условиях:

белая зарплата не меньше 15 тыс. гривен;

4% отчислений (половина от работодателя) от зарплпты на накопительный счет в течение 35 лет (например, в случае работы и отчислений с 25 до 60 лет);

доходность накоплений за все время – не менее, чем 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год);

сохранение средней пенсии из солидарной системы не ниже 3,6 тыс. гривен.

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Такие расчеты содержатся в информационном письме Министерства социальной политики.

"Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6741 гривню, что составляет 45% от его зарплаты... Пенсию из двух источников на уровне не ниже 40% от заработной платы соответствует стандартам, которые Украина обязалась выполнять согласно конвенции МОТ", – отметили в ведомстве.

При расчетах предполагалось, что человек будет получать около 7 тыс. гривен в месяц в течение 15 лет.

Как будут работать накопительные пенсии

В Раде уже зарегистрирован законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

До этого оно было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

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При этом эксперты нашли у накопительной пенсионной системы три основных риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Напомним, также родителям тяжелобольных детей пересмотрят стаж для пенсии.

К тому же некоторые категории украинцев могут подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки.

При этом украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: