Украинцы бросают семьи? Сколько заробитчан готовы переехать в Польшу навсегда

Рассказываем, почему украинцы все чаще выбирают Польшу для жизни и кто готов перевезти туда семью

Сколько украинцев хочет остаться в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша – самая популярная страна для украинских заробитчан, но некотрые едут туда не только на заработки.

"Сегодня" пообщались, с директором Департамента рекрутации агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Анной Джоболда и узнали, берут ли украинцы с собой семью и на сколько готовы ехать.

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В последние 5-7 лет в Польшу едут не только на заработки, а и украинцы, которые сознательно выбирают эту страну для жизни. Их привлекает безопасность и стабильность, рассказывает эксперт.

"Мы наблюдаем такую тенденцию – сначала приезжает кто-то один из семьи поработать 3-4 месяца на заводах, осваивается, копит "финансовую подушку", а потом постепенно перевозит семью", – говорит Джоболда.

По ее словам, все чаще заробитчане интересуются, как устроить детей в польские детсады и школы.

По данным Национального банка Польши в 2015 году, 80% украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года.

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В 2020 году большинство (52%) планировали остаться на срок более 3 лет, а 2021 году украинцы все чаще остаются в Польше на более длительный срок.

Об этом свидетельствуют и данные управления по делам иностранцев - около 300 тыс. украинцев в прошлом году получили карты побыту в Польше. Это около пятой части работающих в Польше украинцев.

Причем в ведомстве отметили, что все чаще украинцы выбирают более длительный период пребывания вместо краткосрочных поездок.

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"Ожидается, что в 2022-м году еще больше украинцев будет приезжать в Польшу на длительный срок благодаря нововведениям в законе про иностранцев – возможности получать разрешения на работу на срок до 2 лет", – отмечает эксперт.

Согласно исследованию Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", в 2021 году 51,7% работающих в Польше украинцев планировали или уже перевезли свою семью. Это почти на 10% больше, чем в 2020 году.

При этом 46,4% украинских работников заявляли про дальнейшие интеграционные намерения остаться жить в Польше.

Что еще привлекает украинцев?

Привлекает украинцев и тот факт, что польское правительство поддерживает украинские семьи, имеющие вид на жительство в Польше с доступом к рынку труда и включает их в ряд семейных программ.

С 2019 года граждане Украины могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы "Семья 500+" или 300 злотых дотаций на школьников по программе "Добрый старт".

Кроме этого, официально оформленные и легально пребывающие в Польше украинцы могут рассчитывать на получение льгот, компенсаций, и пенсионного обеспечения на территории Польши благодаря ратифицированному двумя странами соглашению.

Кого могут депортировать из Польши

Вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская рассказала, что проверяют всех иностранцев еще на границе.

Польские пограничники пробивают приглашение на работу в своей базе. В этой стране нелегалами считаются иностранцы, у которых нет:

визы или карты побыту – разрешения на временное проживание;

разрешения на работу

а также если реальная работа не совпадает с вакансией в приглашении.

"Сегодня" также писали, сколько зарабатывают наши соотечественники в Польше и рассказывали реальную историю заробитчанина.