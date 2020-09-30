В Украине грядет заметное повышение цен: когда его ждать

Инфляция в Украине может существенно ускориться уже в начале 2021 года. Пока же в стране наблюдается рекордно медленный для последних лет рост цен – на 1,2% с начала года.
Такой прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обзоре инфляции за август.
Ожидается, что инфляция ускорится за счет "насыщения экономики деньгами". Но его результаты будут заметны не сразу.
"Накопительный эффект.... скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – говорится в обзоре.
Сейчас же на инфляцию в Украине влияет несколько других факторов.
→ Замедляют рост цен:
- сезонность (поступление нового урожая);
- адаптация экономики к условиям карантина;
- монетарные условия.
→ Ускоряют рост цен:
- девальвация гривни;
- глобальная конъюнктура (повышение цен на мировых рынках).
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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что темпы инфляции в Украине сейчас слишком низкие. По мнению премьера, при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. При этом инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.
В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшее с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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