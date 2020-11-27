Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий

27 ноября, 08:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На выплаты для разных возрастных категорий влияют разные соцстандарты

Госбюджет на 2021 год предусматривает повешение пенсий людям в возрасте от 65, 75 и 80 лет. Ожидается, что их пенсии вырастут на 400-500 гривен.

Реклама

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.

Минимальные пенсии для людей старше 65 лет вырастут благодаря повышению минимальной зарплаты. Этот стандарт за 2021 год будет повышаться дважды – в январе и в июле, в целом до 6 500 гривен. Повышение пенсий, соотвественно, тоже начнется в январе.

Программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет, будет реализовываться в июле, сказала Лазебная. Также, по ее словам, повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.

В тренде
Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро

Читайте также: Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов

Реклама

Напомним, также на 1 марта запланирована ежегодная индексация пенсий.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров к 1 октября 2020 года. Оказалось, что пенсии украинцев выросли в среднем на стоимость одного батона.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсии пенсионеры госбюджет индексация повышение пенсий бюджет-2021 Марина Лазебная
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключениеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять