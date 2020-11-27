Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий

Госбюджет на 2021 год предусматривает повешение пенсий людям в возрасте от 65, 75 и 80 лет. Ожидается, что их пенсии вырастут на 400-500 гривен.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.

Минимальные пенсии для людей старше 65 лет вырастут благодаря повышению минимальной зарплаты. Этот стандарт за 2021 год будет повышаться дважды – в январе и в июле, в целом до 6 500 гривен. Повышение пенсий, соотвественно, тоже начнется в январе.

Программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет, будет реализовываться в июле, сказала Лазебная. Также, по ее словам, повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.

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Напомним, также на 1 марта запланирована ежегодная индексация пенсий.

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Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров к 1 октября 2020 года. Оказалось, что пенсии украинцев выросли в среднем на стоимость одного батона.

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