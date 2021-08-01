Аграрии говорят, что таких огромных потерь урожая, как в этом году, не помнят

Фрукты на рынке. Коллаж "Сегодня"

Цена фруктов с украинского юга – шокирует. За килограмм самых дешевых абрикосов, как и персиков, нужно выложить 50 гривен. Садоводы оправдываются: треть урожая косточковых испортила погода. Сохранить удалось лишь часть.

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По каким ценам сегодня сбывают сезонные фрукты и ягоды, узнала корреспондент "Сегодня" Анжела Слободян.

Абрикосов на рынке мало, да и цена кусается.

"Абрикос нет, начинается немного. Цена дороговато, но люди берут хорошо абрикос, чтобы есть" , – делится продавец фруктов Павел Хомич.

Почему фрукты дорогие

Аграрии Херсонщины жалуются – мороз весной уничтожил половину урожая абрикосов на Юге.

В тренде Украинцев шокируют цены на фрукты. Почему отечественный урожай такой дорогой

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"Плохая урожайность, так случилось, что мороз все забрал, у нас только отдельные сорта, которые не боятся мороза", – отмечает агроном Владимир Вдовеченко.

Сливы также примерно на 40% меньше уродилось, чем в прошлом. Владимир 48 лет работает бригадиром в агрофирме. Говорит, таких убытков на косточковых еще не было. Впервые потеряют и урожай яблок.

Дефицит косточковых компенсирует ягода, в том числе виноград. Тепличный виноград уродился, и в сравнении с прошлым годом будет дешевле, говорят фермеры. А вот хорошей цены на грунтовый ожидать бесполезно. Он также пострадал от морозов.

Средняя стоимость фруктов на Херсонщине

Абрикос – 50-100 гривен.

Ранняя слива – минимум 40 гривен.

Ежевика – 65 гривен.

Цены на фрукты в целом – от 35 до 200 гривен.

Чего ждать в августе

Садоводы говорят, в августе значительного снижения цен не будет. А ягодный сезон продолжат арбузы. Их стоимость, по прогнозам фермеров, выше прошлого года не поднимется.

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