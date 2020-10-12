Украинцев пугают подорожанием хлеба. Что происходит с ценами на самом деле

Пекари напугали украинцев серьезным подорожанием хлеба, но потом уточнили, что речь идет о росте цены не в разы, а на 10-15%. Хлебзаводы планируют поднимать цены на хлеб постепенно до конца года. Об этом они уже даже уведомили правительство. Директор крупнейшего в Украине хлебопекарского предприятия Юрий Дученко подсчитал, что самые популярные сорта станут дороже на 10-15% уже в ближайшие месяцы. В письме к Кабмину пекари уверяют: повышать стоимость продукта вынуждает подорожание ингредиентов – пшеницы, дрожжей, масла, сахара.

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Но так ли это на самом деле? Журналисты "Сегодня" проверили цифры, которые пекари приводят в письме, проконсультировались со специалистами и узнали, что по этому поводу думают в Минэкономики.

У экономического эксперта Олега Пендзина некоторые подсчеты пекарей вызывают сомнения. Например, подорожание пшеницы аж на 40%. По словам специалиста, зерно подорожало, но не так существенно. Цены то росли, то падали в течение года, а 40% можно получить только если сравнивать самую низкую точку с самой высокой, говорит Пендзин. И это похоже на жонглирование цифрами.

Более того, хлеб пекут не из зерна, а из муки. А про нее в письме пекарей правительству не говорится ни слова. Пендзин уверяет: по данным Госстата, мука как раз не подорожала, а подешевела – на 1,4% за год. По крайней мере, в рознице. Удивляет и аргумент, что подорожало подсолнечное масло, причем сразу на 50%. Пендзин уверяет: эта цифра не имеет ничего общего с реальностью, ведь масло наоборот подешевело.

"Возможно, они нашли где-то такие чрезвычайно дорогие оптовые партии, я не знаю. Но тогда я не понимаю, почему они закупали по таким фантастическим ценам", – говорит экономист.

Эксперт в сфере АПК Алекс Лисситса тоже уверен, что аргументы и цифры производителей хлеба – очень неубедительные. Говорит, что хлебзаводы просто нагнетают панику в надежде заработать побольше денег.

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Сами пекари, впрочем, отвечают, что готовы показать все свои расчеты и правительству, и Антимонопольному комитету. Сетуют на то, что курс доллара вырос, а оборудование, которое нужно обновлять, покупается за валюту. Кроме того, трудно работать во время карантина. Еще одна причина – повышение зарплат.

"В структуре себестоимости есть и другие факторы – такие как энергоносители и заработная плата. Заработная плата также растет. Эти тенденции совпали во времени – подорожание сырья и рост заработной платы совпали", – говорит директор по персоналу и связям с общественностью хлебопекарного предприятия Елена Дмитренко.

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"Мы не в состоянии уже себя обеспечивать. Может наступить коллапс отрасли – когда мы не сможем покупать сырье и вовремя рассчитываться. И, соответственно, отпускать хлеб", – предупреждает Юрий Дученко.

Пендзин напоминает: хлеб дорожал и раньше. Цены немного росли каждый месяц, потому это было почти незаметно. Такая ситуация наблюдается уже три года, и пекари все это время не были в убытке. Да, на социальных сортах у них были минимальные доходы, но заработать помогали элитные сорта хлеба, печенье, пирожные и торты. И существенно повышать цены на социальные сорта хлеба сейчас, когда доходы людей стремительно падают, очень опасно. Многие люди воспринимают это очень болезненно.

"Красная икра – ради бога, пусть будут свободные цены. Но есть такие товары, где должен быть надзор государства. И хлеб, естественно, один из первых", – считает жительница Киева Ирина Ласкина.

В Министерстве развития экономики уверяют: надзор будет. Замминистра Тарас Высоцкий не видит никаких предпосылок для резкого подорожания хлеба даже после того, как прочитал письмо от Ассоциации пекарей. Его тоже смущают данные про пшеницу, цена которой повысилась якобы на 40%. А если заводы просто возьмут и повысят цены, ведомство сможет отреагировать – соответствующее постановление там приняли еще в мае:

"Если цена меняется не так, как указано в постановлении, предусмотрены меры. А именно 100%-ный штраф на всю продукцию, которая продана с нарушением", – говорит Высоцкий.

Кроме того, за ценами на хлеб следит Антимонопольный комитет, и он тоже может наложить штрафы. Хлеб должен дорожать не большими темпами, чем другие продукты.

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Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, что выгоднее – покупать хлеб или печь дома.

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