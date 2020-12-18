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Украинцев пугают цены на ПЦР-тесты: как пытаются сэкономить

18 декабря, 12:18

Ксения Капустинская , Марина Барба

В частных лабораториях с низкими ценами – огромные очереди с самого утра

Каждый третий ПЦР-тест на коронавирус украинцы делают за свой счет, хотя и стоит это недешево – от 700 до 1800 гривен. О том, как пытаются экономить на анализах, узнавали журналисты "Сегодня".

Видео: Сегодня
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Жительница Коцюбинского Екатерина Купченко заразилась коронавирусом в сентябре. В итоге COVID-19 подцепила почти вся семья – отец, муж, трое детей... Болезнь обошла стороной только сестру Катерины и ее детей. То есть в семье заболели семь человек, но ПЛР-тесты сделали только двоим. Все деньги и без того уходили на лекарства.

То есть если болеет вся семья, для экономии тестируют не всех. Ведь в среднем ПЦР-тест стоит около тысячи гривен. Иногда даже больше.

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Есть и более доступные предложения. Но придется заплатить не только деньгами, но и временем. В очередь в частную лабораторию, где низкие цены, начинают записываться на бумажке с семи утра. Хотя сама лаборатория открывается только в восемь. Чтобы сэкономить хотя бы несколько сотен гривен, люди выстаивают часами на морозе или под дождем. Летом точно так же стояли на солнцепеке – в день приходило по 700 человек.

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Киевлянин Роман Старостин в очередях не стоял, но заплатил вдвое больше, чем по стандартному прайсу. Бригада медиков из частной лаборатории приезжала к нему домой.

Почему люди идут к частникам, а не к государству? Ответ простой. Частные лаборатории выдают быстрый результат – за сутки или двое, тогда как ответы от государственных украинцы ждут неделями.

Напомним, ранее в Минздраве предупреждали, что лаборатории, которые выдают украинцам фиктивные справки о прохождении теста на коронавирус, совершают уголовное преступление. А граждане, которые воспользовались такими услугами, чтобы поехать в путешествие за границу, могут попасть в беду.

При этом министр Максим Степанов предупредил, что в Украине не будут проводить всеобщее тестирование населения на короновирус, поскольку это слишком дорого.

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Источник: Сегодня

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