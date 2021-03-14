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Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)

14 марта, 08:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Эксперты рассказывают, как защититься

В Киеве на женщину оформили кредит, а она даже об этом не подозревала. Как такое возможно, что кредит не брали, а он по всем документам есть, выяснял корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

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Пострадавшая Александра Наконечная рассказывает, что жила без кредитов. Пока не позвонили и сказали, что должна 5000 грн и еще 15 000 грн – процентов.

Эта мошенническая схема очень популярна, ведь недавно известный украинский банк обвинили в афере. Данные более 4 млн клиентов предлагали в интернете за несколько сот долларов.

Аферисты скупают такие базы и оформляют под них кредиты.

"Доступ к таким копиям мошенники могут получить через недобросовестных сотрудников, которые просто на просто передают данные мошенникам за определенную плату, либо в качестве мести, когда увольняются", – говорит эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Чтобы не проснуться с кредитом – можно самому себе запретить брать в долг.

"Украинское бюро кредитных историй, или свой интернет банкинг непосредственно и поставит запрет на то что вы не хотите получать кредиты, а в кредитной истории четко будет стоять запрет на получение кредитов на ваше имя. В любой момент вы можете это снять", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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Если отдаете копию паспорта или кода в какое-то учреждение – документы следует заверять. Такое заверение документа обязательно должно быть двусторонним.

"Клиент должен обратить внимание, чтобы в его присутствии специалист финансового учреждения проставил на копии отметку. Это имеется в виду, что эта копия предоставлена ​​для конкретного учреждения", – добавляет начальник департамента розничной торговли банковского учреждения Дмитрий Замотаев.

И процедура подходит только для ксерокопий, которые лично передаете. Электронные копии для онлайн-сделок следует переправлять только через защищенные каналы.

Стоит предпочитать передачу информации из государственного защищенного сервиса Дія. Она будет передана с соответствующей маркировкой, так называемой их подписью, где будут указаны дата и время передачи данных.

Кроме специальной маркировки, это сделает невозможным утечку данных, ведь они будут защищены государством.

Напомним, в Сети появился новый вид мошенничества, в результате которого украинцев лишают всех денег на банковской карточке, а если карточка кредитная – то и вгоняют в долги.

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