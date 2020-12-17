Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схема

Интернет-мошенники в Украине выманивают деньги у людей, которые хотят купить искусственные новогодние елки. Аферисты создают фальшивые сайты с привлекательными ценами. Но если воспользоваться таким сервисом, покупку вы не получите, а деньги потеряете, предупреждает корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

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Ульяна Уставицкая – одна из пострадавших. На сайт с елками попала из-за рекламы и приятных цен – примерно на 30% ниже, чем обычно. Ресурс продавца оказался мошенническим. Но об этом девушка узнала уже позже – из отзывов.

"Нужно сделать предоплату. Я отправила деньги, жду день, два, три... А елку никто и не собирался мне отправлять", – рассказывает Ульяна.

Как объясняет эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов, это стандартная схема. Мошенники сначала выманивают предоплату по безналичному расчету. А, собрав определенное количество денег, сайт просто исчезает, людей блокируют.

Такие сайты-однодневки аферисты создают каждый день. Распознать такой очень сложно. Поэтому, прежде чем выбирать новогоднюю елку, эксперты советуют внимательно изучить ресурс.

В первую очередь, нужно проверить через интернет-поисковик телефон, который указан на сайте. Возможно, кто-то уже написал, что это мошенники. Также нужно обратить внимание на цены. Если они ниже рыночной стоимости, значит, есть подвох.

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Более того, в интернете могут продать и бракованную елку. Поэтому, лучше покупать в магазине. Цены везде примерно одинаковые.

"Все зависит от качества. От 1000 гривен. Самая дорогая, какую я видела, – это 450 евро, но это елка около 2,7 м в высоту", – рассказывает владелица магазина искусственных елок Елена Кошель.

В Украине сейчас продают голландские, китайские, и даже отечественные елки, которые ничем не уступают импортным.

Напомним, 12 декабря в Киеве появились первые елочные базары, на которых можно купить живую елку.

Кроме того, лесники уже показали, какие елки в этом году будут украшать дома украинцев.

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