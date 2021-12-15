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Украинцев будут наказывать по-новому: кому грозит тюрьма за нарушения на ЖД дороге

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 14:34
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За какие действия на железной дороге будут наказывать штрафами, исправительными работами и даже тюрьмой
В Украине будут "сажать" за повреждение или блокировку железнодорожного транспорта
В Украине будут "сажать" за повреждение или блокировку железнодорожного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине предлагается усилить уголовную ответственность за повреждение или блокировку железнодорожного транспорта.

Соответствующие изменения внес Кабинет министров Украины на заседании 15 декабря.

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За задачу или прием металлолома из элементов инфраструктуры железной дороги будут наказываться штрафами, исправительными работами и даже ограничением свободы:

За заготовку такого металлолома предлагают наказывать штрафом от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов, исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы сроком до одного года.

За повреждение путей сообщения предусмотрен штраф от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов и исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет и даже лишение свободы на срок до трех лет.

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Наказание предусмотрено и при блокировании транспортных коммуникаций. Можно получить штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов, исправительные работы до двух лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Новые цены "Укрзализныци"

С 10 декабря компания "Укрзализныця" сообщила об изменение размера комиссионного сбора при покупке, возврате или бронировании билета. Он возрастет с 22 до 30 грн.

Подорожают и билеты, но не сильно, в среднем на 3%. В пресс-службе заверили, что уже в 2022 году не запланированы никакие изменения стоимости перевозок.

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"Сегодня" также рассказывали, что покупку некоторых билетов упростили, и писали, что "Укрзализныця" получила и запустила совершенно новый поезд.

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