Украинцам пообещали субсидии на отопление электричеством

Кабмин поручил Минфину и Минсоцполитики сформировать механизмы субсидирования, которые помогут людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что в связи с увеличением тарифов на природный газ и электроэнергию в январе вырастут и субсидионные выплаты для граждан.

По его словам, в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений составляет более 1600 гривен.

"Мы значительно упростили доступ к получению таких субсидий. Можно это сделать онлайн, по почте, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", – напомнил Шмыгаль.

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Напомним, профильная Нацкомиссия начала тщательную проверку всех поставщиков газа, установивших высокие тарифы на распределение голубого топлива. Такая проверка поможет Кабмину выйти на "системное и сбалансированное" решение о том, как снизить цену на газ для населения.

Также напомним, власти начали искать способы снизить цены на газ для населения после массовых протестов. При этом Шмыгаль ранее попросил СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов.

Авторы: Людмила Гаврилюк, Марина Андриенко Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы для населения

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