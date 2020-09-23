Украинцам массово приходят товары, которые они не заказывали: почему нельзя открывать посылки (видео)

Страну наводнили посылки от мошенников – тысячи украинцев уже попались на крючок. Кроме заказанного товара они получили вещи, которые не заказывали. Если вдруг вам пришло оповещение о том, что вас ждет посылка, о которой вы "ни сном, ни духом" – ни в коем случае не получайте ее, и уж тем более – не открывайте. Почему? Выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

"Получили вот такой почтовый пакетик. Внутри еще один, черный пакет с ценой непонятной. А внутри него вот такая таблетка", – показывает свою неожиданную посылку Ирина Артамонава.

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Она получила средство для посудомоечной машины стоимостью в 150 гривен. Да, именно столько пришлось заплатить за пакет семье Артамоновых. Ирина рассказывает, что посылку вместо нее забирал муж, отметка "бытовая химия" его не удивила, поскольку семья часто заказывает моющие средства онлайн.

"Оплатил посылку. А там оказалась таблетка для посудомоечной машины, которой у нас нет", – говорит Ирина.

Обманутые пытались отправить посылку назад, но связаться с отправителем так и не удалось:

"Мы попытались набрать номер отправителя, он был в зоне недосягаемости".

Не смогла связаться с отправителем и киевлянка Юлия Кулюкина. Ей "посылку с сюрпризом" доставили в отделение почты, где женщина уже год не обслуживается:

"Это отделение меня насторожило. И я выкроила время, и пошла туда".

В посылке лежал пакет изумрудного цвета. Мягкий на ощупь. Но открывать пакетик женщина не решилась:

"Оператор меня предупредила, что такого рода пакеты подпадают под термин "первое открытие", то есть, если я открою – возврат уже сделать не могу, и должна буду оплатить".

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Именно на это и купилось большинство обманутых мошенниками. Ведь из любопытства упаковки открывали. Действия отправителя, согласно украинскому законодательству, подпадают под мошеннические, но привлечь к ответственности самом деле нереально.

"Их позиция будет заключатся в том, что товар бил отправлен и человек добровольно его принял и таким образом эта сделка была заключена и на каком образом никакого мошенничества в ней имеется", – объясняет адвокат Роман Марченко.

Но обращаться в полицию все-таки стоит, говорит адвокат. Если вдруг обманутым удастся собрать доказательства махинаций, мошенникам грозит от 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о других опасностях, подстерегающих украинцев в чатах и переписках. Например, мы выяснили у экспертов по безопасности, почему нельзя переходить по ссылкам в "письмах счастья".

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